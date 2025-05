Israels hjelpetiltak i Gaza er fortsatt utilstrekkelige, sier Frankrikes utenriksminister

HQ

Siste nytt om Israel og Palestina . Tirsdag mente Frankrike at Israels siste skritt for å legge til rette for humanitær hjelp til Gaza er utilstrekkelige. Ifølge det franske utenriksdepartementet blokkeres fortsatt nødhjelp i stor skala.



Presset fortsetter å øke når Frankrike, sammen med andre land, advarer om potensielle konkrete sanksjoner dersom Israel fortsetter med sin offensiv og sine bistandsrestriksjoner. Foreløpig gjenstår det å se hvordan Israel vil svare på de økende internasjonale kravene.