Frankrike skal bygge et nytt atomdrevet hangarskip som skal erstatte Charles de Gaulle

Frankrike vil bygge et nytt, større og mer avansert hangarskip som skal erstatte det aldrende hangarskipet "Charles de Gaulle", sa president Emmanuel Macron søndag, og bekreftet dermed et lenge planlagt program for å styrke landets sjømakt.

Prosjektet, kjent som Porte-Avions Nouvelle Génération (PANG), forventes å koste rundt 10,25 milliarder euro og tas i bruk i 2038, når Charles de Gaulle etter planen skal pensjoneres. Det nye fartøyet vil bli det største krigsskipet som noensinne er bygget i Europa, og det vil bli en viktig bærebjelke i Frankrikes kjernefysiske avskrekking.

Macron kunngjorde beslutningen mens han talte til franske tropper ved en militærbase i Abu Dhabi, nær det strategisk viktige Hormuzstredet. Han sa at programmet også ville støtte Frankrikes forsvarsindustri, inkludert små og mellomstore bedrifter.

Hangarskipet vil ha nukleær fremdrift og elektromagnetiske katapulter, som Frankrike planlegger å anskaffe fra USA. Arbeidet med fremdriftskomponentene er allerede påbegynt, og den endelige bestillingen skal godkjennes under 2025-budsjettet.

Prosjektet kommer midt i en periode med fornyet europeisk fokus på forsvarsautonomi etter Russlands krig i Ukraina og usikkerhet rundt USAs langsiktige sikkerhetsforpliktelser. Selv om noen franske lovgivere har stilt spørsmål ved kostnadene med tanke på de anstrengte offentlige finansene, har regjeringen fremstilt hangarskipet som essensielt for Frankrikes globale militære rolle og Europas begrensede hangarskipskapasitet.