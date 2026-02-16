Sport
Frankrike slår Wales i Six Nations og sikter mot Grand Slam i rugby
Frankrike slo Wales 54-12 i runde 2 av Six Nations.
Frankrike fortsetter forsvaret av Six Nations 2026 med nok en storseier, 54-12 over Wales i Cardiff i turneringens andre runde, etter 36-14-seieren over Irland i første runde av rugbymesterskapet.
Frankrike ønsker ikke bare å gjenta tittelen, men også å oppnå en Grand Slam, noe som betyr at de vinner alle kampene mot rivalene sine i turneringen. Det er oppnåelig, gitt deres status som storfavoritter. Frankrike oppnådde det for siste gang i 2022, men Frankrikes manager Fabien Galthié mener det er ting de kan gjøre bedre i de kommende kampene mot Italia, Skottland og England.
Kommende Six Nations-runder:
Runde 3
- Lørdag 21. februar: England mot Irland (14:10 GMT)
- Lørdag 21. februar Wales mot Skottland (16:40 GMT)
- Søndag 22. februar Frankrike mot Italia (15:10 GMT)
4. runde
- Fredag 6. mars Irland mot Wales (20:10 GMT)
- Lørdag 7. mars Skottland mot Frankrike (14:10 GMT)
- Lørdag 7. mars Italia mot England (16:40 GMT)
5. runde
- Lørdag 14. mars: Irland mot Skottland (14:10 GMT)
- Lørdag 14. mars Wales mot Italia (16:40 GMT)
- Lørdag 14. mars Frankrike mot England (20:10 GMT)