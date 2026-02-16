Frankrike slår Wales i Six Nations og sikter mot Grand Slam i rugby

HQ

Frankrike fortsetter forsvaret av Six Nations 2026 med nok en storseier, 54-12 over Wales i Cardiff i turneringens andre runde, etter 36-14-seieren over Irland i første runde av rugbymesterskapet.

Frankrike ønsker ikke bare å gjenta tittelen, men også å oppnå en Grand Slam, noe som betyr at de vinner alle kampene mot rivalene sine i turneringen. Det er oppnåelig, gitt deres status som storfavoritter. Frankrike oppnådde det for siste gang i 2022, men Frankrikes manager Fabien Galthié mener det er ting de kan gjøre bedre i de kommende kampene mot Italia, Skottland og England.

Kommende Six Nations-runder:

Runde 3



Lørdag 21. februar: England mot Irland (14:10 GMT)



Lørdag 21. februar Wales mot Skottland (16:40 GMT)



Søndag 22. februar Frankrike mot Italia (15:10 GMT)



4. runde



Fredag 6. mars Irland mot Wales (20:10 GMT)



Lørdag 7. mars Skottland mot Frankrike (14:10 GMT)



Lørdag 7. mars Italia mot England (16:40 GMT)



5. runde



Lørdag 14. mars: Irland mot Skottland (14:10 GMT)



Lørdag 14. mars Wales mot Italia (16:40 GMT)



Lørdag 14. mars Frankrike mot England (20:10 GMT)

