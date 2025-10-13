Frankrike spiller 2-2 og forsinker VM-kvalifiseringen: Avgjør mot Ukraina 13. november

HQ

Frankrike håpet å så godt som bekrefte billetten til VM 2026 neste sommer ved å slå sin eneste rival i gruppe D, Ukraina, og fortsette den perfekte rekken av kamper i gruppespillet i VM-kvalifiseringen. Etter 2-2 mot Island på mandag og Ukrainas 2-1-seier over Aserbajdsjan er imidlertid gruppen fortsatt uavgjort, og venter på neste og siste landslagspause for året i november.

Spesielt Frankrike mot Ukraina 13. november (20.45) kan vise seg å bli avgjørende, selv om det ikke er den siste kampen i gruppespillet. Det bør ikke være noen grunn til bekymring, ettersom Ukraina må vinne den kampen og deretter få minst uavgjort mot Island, og Frankrike må tape begge kampene for å gå glipp av topplasseringen, som gir direkte adgang til VM uten å gå til play-off.

Gruppe D i VM-kvalifiseringen



Frankrike: 10 poeng (6 GD)

Ukraina: 7 poeng (1 GD)

Island 4 poeng (2 GD)

Aserbajdsjan: 1 poeng (-9 GD)



Det er likevel en skuffende uavgjort for laget som hadde ambisjoner om å nå finalen for tredje VM på rad, etter å ha vunnet i 2018 og tapt på straffesparkkonkurranse i 2022. Kylian Mbappé, med en ankelskade han pådro seg i Madrid, gikk glipp av denne kampen (han er imidlertid bekreftet til den kommende Real Madrid-kampen mot Getafe på søndag).

Gleder du deg til VM 2026 neste sommer? Tror du Frankrike kan ta VM-gull igjen som en avskjed for landslagssjef Didier Deschamps?