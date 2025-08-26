Frankrike står overfor politisk usikkerhet når statsministeren satser på tillitsavstemning

HQ

Siste nytt om Frankrike . Landet balanserer på kanten av politisk turbulens etter at statsminister Francois Bayrou har innkalt til en tidlig tillitsavstemning om sin gjeldskuttplan, et trekk som av de fleste observatører anses som risikabelt.

"Det ser ut til at Bayrou blir borte. Det vil bli vanskelig for Macron å innsette en annen statsminister hvis en tillitsavstemning går tapt, uten å gå til nyvalg til parlamentet", sier Mark Dowding, investeringssjef for BlueBay Fixed Income.

Opposisjonspartiene har raskt signalisert at de vil avvise forslaget, noe som gjør det usannsynlig at regjeringen overlever. I mellomtiden presser høyreekstreme krefter på for nyvalg, mens presidenten vurderer alternativer for lederskap eller fornyelse av parlamentet.

En eventuell omrokkering i regjeringen kan skape uro i markedene og bremse arbeidet med å stabilisere de offentlige finansene. Det er også planlagt offentlige protester som minner om tidligere tiders økonomiske uro, noe som vil legge ytterligere press på en allerede skjør situasjon. Følg med for ytterligere oppdateringer.