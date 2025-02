Frankrike stiller spørsmål ved Trumps holdning til Ukraina og kaller kommentarene hans uforståelige

HQ

I kjølvannet av den amerikanske presidenten Donald Trumps nylige uttalelser har Frankrike åpent uttrykt sin forvirring over hans uttalelser der han beskylder Ukrainas president Volodymyr Zelenskij for å være skyld i krigen i Ukraina.

Sophie Primas, talsperson for den franske regjeringen, uttalte at det var vanskelig å forstå logikken bak Trumps uttalelser. Hun la til at Trump hadde kommet med flere kommentarer om Ukraina de siste dagene uten å snakke med sine europeiske partnere.

Trumps forslag om at Ukraina burde ha inngått en avtale med Russland før krigen begynte, har tatt europeiske ledere på sengen, særlig ettersom krigen nå har blitt Europas blodigste konflikt siden andre verdenskrig.

I mellomtiden har europeiske ledere, deriblant Frankrikes president Emmanuel Macron, presset på for fortsatt støtte til Ukraina og advart mot troen på at Russland er klare til å forhandle.