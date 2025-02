Frankrike tilbyr kjernefysisk forsvarsskjold til Europa

HQ

Frankrike trapper opp for å styrke Europas forsvar ved å utplassere jagerfly bevæpnet med atomvåpen i Tyskland, noe som signaliserer et skifte i kontinentets sikkerhetslandskap (via The Telegraph).

Mens USA vurderer å trekke tilbake sine styrker, har Frankrikes president Emmanuel Macron tilbudt et atomskjold for å fylle tomrommet og motvirke Russlands aggresjon. Nå som Tysklands potensielle nye forbundskansler, Friedrich Merz, oppfordrer Europa til å stole mindre på Washington og mer på sitt eget forsvar, kan Macrons forslag fungere som et strategisk svar på den nåværende geopolitiske usikkerheten.

I mellomtiden ulmer spenningen, ettersom både Macron og USAs president Donald Trump har ulike syn på Ukrainas fremtidige sikkerhetsordninger. Europa stiller stadig større spørsmålstegn ved påliteligheten til sin amerikanske allierte, og Macrons utspill kan komme til å endre regionens forsvarsprioriteringer. Foreløpig gjenstår det å se hvordan Storbritannia og andre europeiske nasjoner vil reagere på det franske tilbudet.