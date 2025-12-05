Frankrike undersøker mistenkt droneflyging over atomubåtbase

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at Frankrike har åpnet en etterforskning etter at mistenkte droner ble observert over atomubåtbasen Ile Longue på Atlanterhavskysten sent torsdag, opplyser påtalemyndigheten.

Rapporter om overflyvninger begynte rundt kl. 19.00 og fortsatte til tidlig fredag, med de fleste observasjonene i løpet av de første timene. Myndighetene avviste påstander om at gendarmer skal ha skutt mot dronene, men sa at det ble tatt forholdsregler.

Aktor som leder saken, sa at etterforskerne fortsatt er i ferd med å verifisere informasjonen, og bemerket at noen beretninger kan være upålitelige, mens andre virker mer troverdige. "Noen av rapportene kan være helt fantasifulle, mens andre er mye mer alvorlige."

Anlegget huser Frankrikes atomdrevne ubåter, som alle er bevæpnet med ballistiske missiler. Droneangrep av ukjent opprinnelse har skapt uro i flere europeiske land de siste månedene, og EU-tjenestemenn har kalt dem en form for hybridkrigføring.