Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Verdensnyheter

Frankrike utplasserer tre Rafale-jagerfly for å beskytte polsk luftrom

Paris tar grep for å støtte Warszawa etter den siste tidens dronehendelser nær landets grenser.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

For bare noen dager siden skapte den russiske dronekrenkelsen av Polen overskrifter. Nå har Frankrike sendt Rafale-jagerfly til Polen for å vise militær støtte etter disse rapportene. "Sikkerheten på det europeiske kontinentet er vår høyeste prioritet. Vi vil ikke gi etter for Russlands økende trusler," sa Macron. Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke. Go!

Frankrike utplasserer tre Rafale-jagerfly for å beskytte polsk luftrom
Melun Seine et Marne Frankrike 09 11 2021 Rafale Marine vises frem på et møte i Melun-Villaroche // Shutterstock

Dette innlegget er kategorisert under:

VerdensnyheterFrankrikePolen


Loading next content