Frankrike utplasserer tre Rafale-jagerfly for å beskytte polsk luftrom Paris tar grep for å støtte Warszawa etter den siste tidens dronehendelser nær landets grenser.

For bare noen dager siden skapte den russiske dronekrenkelsen av Polen overskrifter. Nå har Frankrike sendt Rafale-jagerfly til Polen for å vise militær støtte etter disse rapportene. "Sikkerheten på det europeiske kontinentet er vår høyeste prioritet. Vi vil ikke gi etter for Russlands økende trusler," sa Macron.