Frankrike vant Six Nations-mesterskapet i siste sekund, og Irland fikk et hjerteskjærende nederlag

HQ

Få kunne ha forutsett hvor vanvittig den siste kvelden i Six Nations-mesterskapet skulle bli, og hvordan Frankrike gikk fra å sikte mot en Grand Slam (å vinne alle kampene i rugbyturneringen) i februar, til å være på randen av eliminering ... mens Irland fulgte spent med. De trengte et mirakel fra sine naboer ... og nå har de enda en grunn til å hate engelskmennene.

Irlands 43-21-tap mot Skottland tidligere ga irene håp om en uventet tittel i siste øyeblikk, som ville vært deres syvende totalt, den første siden 2024. Alt som skulle til, var at England slo Frankrike ... og kampen sto 44-46 til England i bokstavelig talt de siste sekundene. Men England fikk en straffe, og da tiden var ute, bommet ikke Thomas Ramos (den beste sparkeren i rugby ifølge noen eksperter), og satte inn 48-46, noe som sikret Frankrike sin andre tittel på rad.

Six Nations 2026 Final table: