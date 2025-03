Frankrike vil bruke fryste russiske midler til å kjøpe våpen for 195 millioner euro til Ukraina

HQ

I et forsøk på å fortsette å støtte Ukraina har Frankrike kunngjort at de vil bruke rentene fra de nedfrosne russiske midlene til å finansiere militær bistand til en verdi av 195 millioner euro, sa forsvarsminister Sebastien Lecornu i et intervju nylig (via Reuters).

Lecornu bekreftet at midlene vil bli brukt til å kjøpe viktige forsyninger, blant annet 155 mm artillerigranater og glidebomber beregnet på Mirage 2000-jagerflyene som allerede er sendt til Ukraina.

I tillegg vil Frankrike bidra med eldre pansrede kjøretøyer, som AMX-10RC. Dette følger en bredere forpliktelse fra Gruppen av sju nasjoner, som har blitt enige om å bruke frosne russiske statsmidler til å hjelpe Ukrainas militære styrker.