Frankrike vil øke sitt atomvåpenarsenal sammen med andre europeiske allierte: Dette er landene som er involvert

Frankrike vil utvide sitt atomvåpenarsenal og utdype samarbeidet med Tyskland, Polen, Hellas, Nederland, Belgia, Danmark og Sverige, kunngjorde president Emmanuel Macron mandag. I en tale fra en ubåtbase i Bretagne skisserte Macron en ny doktrine for "fremskutt avskrekking" som kan føre til at franske strategiske luftstyrker blir utplassert dypere inn i Europa.

Macron sa at "avgjørelser om atomangrep vil forbli utelukkende hos den franske presidenten", men bekreftet at Frankrike vil øke sitt lager utover dagens anslagsvis 290 stridshoder. Han la til at koordineringen med NATO-partnerne ville forbli åpen og komplementær til alliansens kjernefysiske oppdrag, ettersom europeiske land revurderer sin sikkerhetspolitiske stilling...

Som han uttalte i dag på X:

La oss være sterke. La oss være forente. La oss være frie.

Vi må revurdere vår avskrekkingsstrategi i hjertet av det europeiske kontinentet, i full respekt for vår suverenitet, med gradvis etablering av det jeg vil kalle en avansert avskrekking.

Frankrike kommer til å øke antallet atomstridshoder i sitt arsenal.

For å være fri, må man være fryktet. For å bli fryktet må man være mektig.

Diskursen om Frankrikes kjernefysiske avskrekking.

Dra til Île Longue-basen for å møte kvinnene og mennene som hver dag sørger for at vår kjernefysiske avskrekking opprettholdes og fungerer optimalt.