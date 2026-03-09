Frankrike vil sende nesten et dusin krigsskip til Midtøsten, og vurderer eskorteoppdrag i Hormuz

HQ

Frankrike vil utplassere nesten et dusin marinefartøyer i Middelhavet og Rødehavet etter hvert som spenningen øker i Midtøsten, sa president Emmanuel Macron mandag. Utplasseringen inkluderer det franske hangarskipet Charles de Gaulle og er en del av en defensiv innsats for å støtte allierte og beskytte maritime ruter.

Under et besøk på Kypros sa Macron at Frankrike også kan delta i et oppdrag for å eskortere handelsskip gjennom Hormuzstredet når forholdene tillater det. Målet vil være å beskytte den globale skipsfarten og gradvis gjenåpne den viktige energikorridoren dersom kamphandlinger forstyrrer trafikken.

Frankrike planlegger også å forsterke EUs marineoperasjon Operation Aspides, som er iverksatt for å beskytte skip mot angrep fra Iran-allierte grupper. Macron sa at utplasseringene var ment å være strengt defensive, samtidig som de skulle sikre fri navigasjon og regional stabilitet.

