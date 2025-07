HQ

Siste nytt om Frankrike . I et forsøk på å møte Frankrikes stadig dypere gjeldskrise har statsminister François Bayrou foreslått å fjerne to nasjonale helligdager (2. påskedag og 1. seiersdag) som en del av neste års budsjettplan.

Statsminister François Bayrou, den sentrumsorienterte statsministeren, sa: "Hele nasjonen må jobbe mer slik at aktiviteten i landet som helhet øker, og slik at Frankrikes situasjon bedres. Alle må bidra til innsatsen."

Forslaget har imidlertid høstet sterk kritikk fra hele det politiske spekteret. "Å avlyse to helligdager er et direkte angrep på vår historie, våre røtter og på det arbeidende Frankrike", sier Jordan Bardella. "Ingen RN-parlamentariker vil godta et tiltak som er en provokasjon."

Opposisjonslederne fordømmer det som et angrep på arbeiderne og det nasjonale minnet, og statsminister François Bayrou insisterer på at landet må "jobbe mer" for å forhindre økonomisk kollaps, men uten flertall i parlamentet er planens fremtid fortsatt usikker.