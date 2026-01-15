Frankrike vurderer å sende Eutelsat-satellittstøtte til iranere midt i en landsomfattende blackout

HQ

Frankrike undersøker om de kan sende satellitter til Iran etter at myndighetene har innført en nesten total mørklegging av internett under de mest voldelige urolighetene i landet på flere tiår. Målet er å hjelpe iranerne med å få tilbake tilgangen til informasjon etter at protester mot prestestyret har blitt møtt med dødelig nedkjemping.

Den franske utenriksministeren Jean-Noël Barrot bekreftet i parlamentet at Eutelsat-terminaler var blant alternativene som ble vurdert. Eutelsat, som støttes av Frankrike og Storbritannia, driver OneWeb-satellittkonstellasjonen, et av de få alternativene til Elon Musks Starlink som er i stand til å gi internettilgang der bakkenettverkene er kuttet.

Eutelsat // Shutterstock

Iranske myndigheter har begrenset Internett-tjenestene etter at demonstrasjonene eskalerte, noe som angivelig har ført til tusenvis av drepte. Til tross for mørkleggingen har noen mennesker i Iran klart å koble seg til satellittjenester, selv om overvåkingsgrupper sier at selv disse forbindelsene ser ut til å bli stadig mer begrenset.

Mens Starlinks mye større satellittnettverk tilbyr høyere hastigheter og billigere terminaler som er enklere å installere, blir OneWeb sett på som et potensielt alternativ med europeisk støtte. Utstyret er større og mer sårbart for avbrudd, men franske tjenestemenn sier at alle muligheter blir undersøkt etter hvert som presset øker for å holde iranerne koblet til omverdenen.