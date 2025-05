Frankrike vurderer palestinsk anerkjennelse i forkant av FN-konferanse

HQ

Siste nytt om Frankrike . Vi vet nå at president Emmanuel Macron angivelig heller mot å anerkjenne en palestinsk stat, et trekk som kan endre europeisk politikk, men som risikerer å tære på båndene til Israel og viktige allierte.

Paris håper å få momentum før de skal være vertskap for et stort FN-toppmøte i juni, selv om diplomater advarer om at det mest vil ha symbolsk betydning uten medfølgende handlinger. Israel har intensivert sin lobbyvirksomhet og advart mot konsekvensene av en fransk utmelding.