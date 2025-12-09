Frankrikes førstedame Brigitte Macron møter motbør etter å ha kalt feministiske demonstranter for "skitne kjerringer"

HQ

Frankrikes førstedame Brigitte Macron har kommet i hardt vær etter at en video har dukket opp som viser henne omtale feministiske aktivister som " skitne kjerringer" bak scenen på et teater i Paris.

Bemerkningen ble fremsatt på søndag på Folies Bergère-teatret, der Macron overvar en forestilling med komikeren Ary Abittan, sammen med datteren Tiphaine Auzière.

Abittan, som ble anklaget for voldtekt i 2021, møtte protester fra feministiske aktivister kvelden før, der kollektivet #NousToutes forstyrret showet hans med masker som viste ansiktet hans med ordet "voldtektsmann" og ropte beskyldninger.

"Hvis det er noen skitne kjerringer, skal vi sparke dem ut"

I videoen som ble publisert av det franske magasinet Public, uttrykte Abittan at han var "redd" for protestene, og Macron lo før han sa: "Hvis det er noen skitne kjerringer, skal vi sparke dem ut."

Kommentarene utløste umiddelbar kritikk. Den franske skuespilleren Judith Godrèche skrev på Instagram: "Jeg er også en skitten kjerring. Og jeg støtter alle andre." EU-parlamentariker Manon Aubry fra La France Insoumise fordømte kommentarene på sosiale medier, mens De Grønnes leder Marine Tondelier kalte dem "graverende støtende" på BFM-TV, og la til at "en førstedame burde ikke si det."