Frankrikes GP i MotoGP: Tider og hvordan du kan se løpet i Le Mans

Det er sesongens femte Grand Prix.

MotoGP-sesongen drar denne helgen til en av de mest berømte banene, Le Mans i Frankrike, for sesongens femte Grand Prix, der vi får se om Marc Márquez klarer å nærme seg Marco Bezzecchi, som leder mesterskapet til tross for forrige helgs seier av Álex Márquez.

Marc Márquez har en komplisert historie i Le Mans: Han vant i 2014, 2018 og 2019, og ble nummer to i 2024 og 2025, men krasjet fire ganger der, i 2016, 2017, 2021 og 2023. For øyeblikket ligger han på femteplass i mesterskapet, ledet av Marco Bezzecchi med 101 poeng, og etterfulgt av 2024-mester Jorge Martín.

Her er tidsplanen for de franske GP-løpene lørdag og søndag 9. og 10. mai (tider i CEST, lokal tid i Frankrike) :

Lørdag 9. mai


  • 10:50 - 11:05 AM: MotoGP-kvalifiseringsøkt 1

  • 11:15 - 11:30 AM: MotoGP-kvalifiseringsøkt 2

  • 15:00 PM: MotoGP Sprint Race (13 runder)

Søndag 10. mai


  • 9:40 - 9:50 AM: MotoGP-oppvarming

  • 11:00 AM: Moto3-løp (20 runder)

  • 12:15 PM: Moto2 Race (22 runder)

  • 14:00: Fransk MotoGP-løp (27 runder)

Og her er en liste over MotoGP-kringkastere for å se den franske Grand Prix denne helgen :


  • Østerrike: Sky, Servus TV

  • Balkan-landene (Bosnia, Serbia, Makedonia, Montenegro): Arena Sports

  • Baltiske land: Estland, Litauen, Latvia: 3 Sport

  • Belgia: PlaySports PlaySports, RTBF

  • Bulgaria: Max Sport

  • Kroatia Sportklub

  • Kypros: Cyta Vision Cyta Vision

  • Tsjekkia: Nova Sport6

  • Danmark 3 Sport

  • Finland Viaplay

  • Frankrike: Canal+ Canal+

  • Tyskland: Sky Sky, Red Bull, DF1

  • Hellas Cosmote TV

  • Ungarn: 4 Arena

  • Italia Sky, Canala 8

  • Nederland Zigo Sport, NOS

  • Norge: Zigo Sport, NOS Sport3

  • Polen: Polsat Sport Polsat Sport

  • Portugal: Sport TV Sport TV

  • Romania Prima Sport 3

  • Spania: DAZN DAZN

  • Sverige: DAZN Sport Motor

  • STORBRITANNIA TNT Sports

Rainer Herhaus / Shutterstock

