Frankrikes GP i MotoGP: Tider og hvordan du kan se løpet i Le Mans

MotoGP-sesongen drar denne helgen til en av de mest berømte banene, Le Mans i Frankrike, for sesongens femte Grand Prix, der vi får se om Marc Márquez klarer å nærme seg Marco Bezzecchi, som leder mesterskapet til tross for forrige helgs seier av Álex Márquez.

Marc Márquez har en komplisert historie i Le Mans: Han vant i 2014, 2018 og 2019, og ble nummer to i 2024 og 2025, men krasjet fire ganger der, i 2016, 2017, 2021 og 2023. For øyeblikket ligger han på femteplass i mesterskapet, ledet av Marco Bezzecchi med 101 poeng, og etterfulgt av 2024-mester Jorge Martín.

Her er tidsplanen for de franske GP-løpene lørdag og søndag 9. og 10. mai (tider i CEST, lokal tid i Frankrike) :

Lørdag 9. mai



10:50 - 11:05 AM: MotoGP-kvalifiseringsøkt 1



11:15 - 11:30 AM: MotoGP-kvalifiseringsøkt 2



15:00 PM: MotoGP Sprint Race (13 runder)



Søndag 10. mai



9:40 - 9:50 AM: MotoGP-oppvarming



11:00 AM: Moto3-løp (20 runder)



12:15 PM: Moto2 Race (22 runder)



14:00: Fransk MotoGP-løp (27 runder)



Og her er en liste over MotoGP-kringkastere for å se den franske Grand Prix denne helgen :



Østerrike: Sky, Servus TV



Balkan-landene (Bosnia, Serbia, Makedonia, Montenegro): Arena Sports



Baltiske land: Estland, Litauen, Latvia: 3 Sport



Belgia: PlaySports PlaySports, RTBF



Bulgaria: Max Sport



Kroatia Sportklub



Kypros: Cyta Vision Cyta Vision



Tsjekkia: Nova Sport6



Danmark 3 Sport



Finland Viaplay



Frankrike: Canal+ Canal+



Tyskland: Sky Sky, Red Bull, DF1



Hellas Cosmote TV



Ungarn: 4 Arena



Italia Sky, Canala 8



Nederland Zigo Sport, NOS



Norge: Zigo Sport, NOS Sport3



Polen: Polsat Sport Polsat Sport



Portugal: Sport TV Sport TV



Romania Prima Sport 3



Spania: DAZN DAZN



Sverige: DAZN Sport Motor



STORBRITANNIA TNT Sports

