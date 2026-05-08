Frankrikes GP i MotoGP: Tider og hvordan du kan se løpet i Le Mans
MotoGP-sesongen drar denne helgen til en av de mest berømte banene, Le Mans i Frankrike, for sesongens femte Grand Prix, der vi får se om Marc Márquez klarer å nærme seg Marco Bezzecchi, som leder mesterskapet til tross for forrige helgs seier av Álex Márquez.
Marc Márquez har en komplisert historie i Le Mans: Han vant i 2014, 2018 og 2019, og ble nummer to i 2024 og 2025, men krasjet fire ganger der, i 2016, 2017, 2021 og 2023. For øyeblikket ligger han på femteplass i mesterskapet, ledet av Marco Bezzecchi med 101 poeng, og etterfulgt av 2024-mester Jorge Martín.
Her er tidsplanen for de franske GP-løpene lørdag og søndag 9. og 10. mai (tider i CEST, lokal tid i Frankrike) :
Lørdag 9. mai
- 10:50 - 11:05 AM: MotoGP-kvalifiseringsøkt 1
- 11:15 - 11:30 AM: MotoGP-kvalifiseringsøkt 2
- 15:00 PM: MotoGP Sprint Race (13 runder)
Søndag 10. mai
- 9:40 - 9:50 AM: MotoGP-oppvarming
- 11:00 AM: Moto3-løp (20 runder)
- 12:15 PM: Moto2 Race (22 runder)
- 14:00: Fransk MotoGP-løp (27 runder)
Og her er en liste over MotoGP-kringkastere for å se den franske Grand Prix denne helgen :
- Østerrike: Sky, Servus TV
- Balkan-landene (Bosnia, Serbia, Makedonia, Montenegro): Arena Sports
- Baltiske land: Estland, Litauen, Latvia: 3 Sport
- Belgia: PlaySports PlaySports, RTBF
- Bulgaria: Max Sport
- Kroatia Sportklub
- Kypros: Cyta Vision Cyta Vision
- Tsjekkia: Nova Sport6
- Danmark 3 Sport
- Finland Viaplay
- Frankrike: Canal+ Canal+
- Tyskland: Sky Sky, Red Bull, DF1
- Hellas Cosmote TV
- Ungarn: 4 Arena
- Italia Sky, Canala 8
- Nederland Zigo Sport, NOS
- Norge: Zigo Sport, NOS Sport3
- Polen: Polsat Sport Polsat Sport
- Portugal: Sport TV Sport TV
- Romania Prima Sport 3
- Spania: DAZN DAZN
- Sverige: DAZN Sport Motor
- STORBRITANNIA TNT Sports