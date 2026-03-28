Frankrikes idrettsminister kaller IOCs beslutning om gentesting et "tilbakeskritt"

HQ

Frankrikes idrettsminister Marina Ferrari har kalt IOCs beslutning om å utestenge transkjønnede utøvere fra kvinneidretten og gjeninnføre gentester slik at bare biologiske kvinner kan konkurrere, for et "tilbakeskritt", og viser til at denne typen tester ble innført i 1967, men avviklet i 1999 "på grunn av sterke reservasjoner i det vitenskapelige miljøet når det gjelder relevansen av dem" (via nyhetsbyrået Reuters).

I en uttalelse uttrykker Ferrari dyp bekymring på vegne av den franske regjeringen fordi "det retter seg spesifikt mot kvinner ved å innføre et skille som undergraver likhetsprinsippet", og forsikrer at et slikt tiltak ikke vil bli iverksatt i Frankrike, som er forpliktet til å beskytte idrettsutøvernes personvern.

"Vi motsetter oss en generalisering av gentesting som reiser en rekke etiske, juridiske og medisinske spørsmål, særlig i lys av fransk bioetikklovgivning", la Ferrari til, og forklarte manglene ved tiltaket: "Det definerer det kvinnelige kjønnet uten å ta hensyn til de biologiske særegenhetene til interkjønnpersoner, hvis seksuelle egenskaper har naturlige variasjoner, noe som fører til en reduktiv og potensielt stigmatiserende tilnærming".

Ferrari kunngjør også opprettelsen av et nasjonalt observatorium som skal samle idrettsorganisasjoner, forskere, juridiske eksperter og representanter for idrettsutøvere, med mål om å sikre at idretten er "rettferdig, inkluderende og respekterer menneskerettighetene".