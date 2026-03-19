Frankrikes landslagstrener Didier Deschamps avslører listen for de kommende vennskapskampene

Frankrikes trener Didier Deschamps offentliggjorde torsdag den siste troppslisten for Frankrike før VM, før de to vennskapskampene Frankrike skal spille mot Brasil og Colombia 26. og 29. mars i USA.

Listen inneholder 26 spillere, deriblant Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Dayot Upamecano og Ibrahima Konaté. En av de mest overraskende inkluderingene er Randal Kolo Muani fra Tottenham, som nyter godt av Bradley Barcolas skadefravær, samt den olympiske sølvmedaljevinneren Maghnes Akliouche.

En annen bemerkelsesverdig inkludering er Lcuas Chevalier, PSG-keeperen som mistet rollen som førstekeeper til Matvei Safonov, men som har blitt valgt foran Robin Risser fra Lens og Jean Butez fra Como.

Her er hele listen over Didier Deschamps' utvalgte til vennskapskampene i mars. Han vil offentliggjøre troppen til VM 13. mai.

Frankrikes tropp til vennskapskampene i mars 2026

Målvakter



Mike Maignan



Brice Samba



Lucas Chevalier



Forsvarsspillere



Ibrahima Konaté



William Saliba



Dayot Upamecano



Malo Gusto



Lucas Digne



Lucas Hernandez



Théo Hernandez



Pierre Kalulu



Midtbanespillere



Eduardo Camavinga



N'Golo Kanté



Manu Koné



Adrien Rabiot



Aurélien Tchouaméni



Warren Zaïre-Emery



Angripere



Maghnes Akliouche



Rayan Cherki



Ousmane Dembélé



Désiré Doué



Hugo Ekitike



Randal Kolo Muani



Kylian Mbappé



Michael Olise



Marcus Thuram

