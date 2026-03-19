Frankrikes landslagstrener Didier Deschamps avslører listen for de kommende vennskapskampene
Frankrikes trener Didier Deschamps offentliggjorde torsdag den siste troppslisten for Frankrike før VM, før de to vennskapskampene Frankrike skal spille mot Brasil og Colombia 26. og 29. mars i USA.
Listen inneholder 26 spillere, deriblant Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Dayot Upamecano og Ibrahima Konaté. En av de mest overraskende inkluderingene er Randal Kolo Muani fra Tottenham, som nyter godt av Bradley Barcolas skadefravær, samt den olympiske sølvmedaljevinneren Maghnes Akliouche.
En annen bemerkelsesverdig inkludering er Lcuas Chevalier, PSG-keeperen som mistet rollen som førstekeeper til Matvei Safonov, men som har blitt valgt foran Robin Risser fra Lens og Jean Butez fra Como.
Her er hele listen over Didier Deschamps' utvalgte til vennskapskampene i mars. Han vil offentliggjøre troppen til VM 13. mai.
Frankrikes tropp til vennskapskampene i mars 2026
Målvakter
- Mike Maignan
- Brice Samba
- Lucas Chevalier
Forsvarsspillere
- Ibrahima Konaté
- William Saliba
- Dayot Upamecano
- Malo Gusto
- Lucas Digne
- Lucas Hernandez
- Théo Hernandez
- Pierre Kalulu
Midtbanespillere
- Eduardo Camavinga
- N'Golo Kanté
- Manu Koné
- Adrien Rabiot
- Aurélien Tchouaméni
- Warren Zaïre-Emery
Angripere
- Maghnes Akliouche
- Rayan Cherki
- Ousmane Dembélé
- Désiré Doué
- Hugo Ekitike
- Randal Kolo Muani
- Kylian Mbappé
- Michael Olise
- Marcus Thuram