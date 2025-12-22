Frankrikes postvesen rammet av et mistenkt dataangrep få dager før jul

HQ

Frankrikes nasjonale postkontor, La Poste, opplyste at nettsidene, appene og banktjenestene ble forstyrret mandag av et mistenkt DDoS-angrep (Distributed Denial of Service), noe som forsinket post- og pakkeleveringene bare noen dager før jul.

La Poste sa at hendelsen gjorde nettjenestene midlertidig utilgjengelige, selv om kundedata ikke var blitt kompromittert. Avbruddet bremset postvirksomheten i en av de travleste tidene på året, med mer enn 2 millioner forsendelser som normalt håndteres i tiden før jul.

En rekke cyberangrep i Frankrike den siste tiden

La Banque Postale opplyste at tilgangen til nettbank og mobilappen var påvirket, mens kortbetalinger i butikker og kontantuttak fra minibanker fortsatte å fungere. Nettbetalinger var fortsatt mulig, men krevde autentisering via tekstmelding. Ingen gruppe har tatt på seg ansvaret for angrepet.

Hendelsen kommer midt i en rekke cyberangrep i Frankrike den siste tiden, blant annet mot innenriksdepartementet i forrige uke, og myndighetene advarer mot økende "hybride" cybertrusler mot offentlige institusjoner og private selskaper.