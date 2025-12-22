Frankrikes postvesen rammet av et mistenkt dataangrep få dager før jul
Frankrikes nasjonale postkontor, La Poste, opplyser at deres nettsider, apper og banktjenester ble forstyrret mandag.
Frankrikes nasjonale postkontor, La Poste, opplyste at nettsidene, appene og banktjenestene ble forstyrret mandag av et mistenkt DDoS-angrep (Distributed Denial of Service), noe som forsinket post- og pakkeleveringene bare noen dager før jul.
La Poste sa at hendelsen gjorde nettjenestene midlertidig utilgjengelige, selv om kundedata ikke var blitt kompromittert. Avbruddet bremset postvirksomheten i en av de travleste tidene på året, med mer enn 2 millioner forsendelser som normalt håndteres i tiden før jul.
En rekke cyberangrep i Frankrike den siste tiden
La Banque Postale opplyste at tilgangen til nettbank og mobilappen var påvirket, mens kortbetalinger i butikker og kontantuttak fra minibanker fortsatte å fungere. Nettbetalinger var fortsatt mulig, men krevde autentisering via tekstmelding. Ingen gruppe har tatt på seg ansvaret for angrepet.
Hendelsen kommer midt i en rekke cyberangrep i Frankrike den siste tiden, blant annet mot innenriksdepartementet i forrige uke, og myndighetene advarer mot økende "hybride" cybertrusler mot offentlige institusjoner og private selskaper.