Frankrikes tidligere innenriksminister ber Liverpool-fansen om unnskyldning for å ha blitt brukt som "syndebukk" i Champions League 2022

Frankrikes tidligere innenriksminister Gérald Darmanin har snakket om sikkerhetssvikten og hendelsene som skjedde under Champions League-finalen i 2022 som fant sted i Paris, og har for første gang bedt om unnskyldning til Liverpool-fansen, som ble brukt som "syndebukk" (via BBC).

Kampen mellom Liverpool og Real Madrid ble innledet med kaotiske scener da tusenvis av Liverpool-fans forsøkte å komme inn på stadion med falske billetter (uten at de visste det), og ble slått hardt ned av politiet i Paris med bruk av tåregass, noe som førte til 283 skader og 68 arrestasjoner.

"Det jeg ikke satte pris på den kvelden, var at det virkelige problemet ikke kom fra engelske supportere, men fra kriminelle som ranet fansen", sa Darmanin i et intervju på YouTube-kanalen Legend, som beskrev hendelsen som den største fiaskoen i sin karriere. "Syndebukken var lett å finne, og jeg ber nå Liverpool-supporterne om unnskyldning. De gjorde rett i å bli såret. Det var en feil og en fiasko."

Det offisielle franske svaret fra dagen var at Liverpool-fans hadde forsøkt å komme inn på stadion med falske billetter, men det viste seg senere at disse fansen hadde blitt lurt til å kjøpe forfalskninger. "Vi forventet en krig av hooligans, og det vi fikk i stedet var ranere." "Det jeg ikke skjønte den kvelden, var at det virkelige problemet ikke kom fra engelske supportere, men fra kriminelle som ranet supporterne", sa han også.

Det var "bemerkelsesverdig" at ingen døde den kvelden, ifølge en uavhengig rapport om hendelsen.