Fransk atomdrevet krigsskip eksponert ved en feiltakelse etter at en løper legger ut løpeturen sin på Strava

Et sted i det østlige Middelhavet, om bord på et av verdens mektigste krigsskip, bestemte en ung fransk marineoffiser seg for å ta seg en løpetur. Så langt, så sunt. Han tok på seg smartklokken, åpnet Strava og satte av gårde rundt dekket på Charles de Gaulle, Frankrikes 262 meter lange atomdrevne hangarskip.

Sju kilometer senere hadde han fått kondisjonen sin. Ved et uhell hadde han også fortalt hele internett nøyaktig hvor det atomdrevne krigsskipet gjemte seg.

Ifølge det franske forsvarets generalstab "Innlegget var ikke i samsvar med gjeldende instrukser om digital sikkerhet."

Den franske avisen Le Monde avslørte historien torsdag (via Anadolu Ajansı), og rapporterte at offiserens offentlige Strava-profil hadde kringkastet GPS-posisjonen hans i nær sanntid. Avisen bekreftet deretter bruddet på den gammeldagse måten: Satellittbilder tatt kort tid etter joggeturen viste tydelig den karakteristiske silhuetten av hangarskipet som sto parkert nordvest for Kypros, omtrent 100 kilometer utenfor den tyrkiske kysten. Saken er avsluttet. Hangarskipet er funnet.

Timingen var, skal vi si, ikke ideell. Charles de Gaulle var blitt utplassert i regionen 3. mars, få dager etter at USA og Israel hadde startet sine angrep på Iran. Dette var ikke akkurat et fornøyelsescruise med lav innsats.

Det franske militæret reagerte med beundringsverdig byråkratisk ro, bekreftet bruddet og lovet at "kommandoen vil iverksette passende tiltak".