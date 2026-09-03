Fransk butikk avslører en Switch 2-kontroller med «Assassin’s Creed: Black Flag Resynced»-tema

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Nylig dukket det opp et rykte om at Nintendo skal avholde en Direct-stream neste torsdag, noe de ofte gjør i forkant av Tokyo Game Show, med nye kunngjøringer. Selv om dette ennå ikke er bekreftet, er det for tiden stadig flere tegn på at noe er i gjære.

Denne gangen er det den franske forhandleren E.Leclerc som har lagt ut en forhåndsbestillingsside for en offisiell Switch 2 Advanced Pro Wireless Controller med et «Assassin's Creed: Black Flag Resynced»-tema – noe som virker litt merkelig med tanke på at spillet verken er tilgjengelig for plattformen eller engang annonsert ennå.

Kontrolleren er også planlagt å bli lansert allerede 22. september, som er en tirsdag – en typisk ukedag for spillutgivelser. Kontrolleren vises til og med på et bilde, og det er stor sannsynlighet for at noen ganske enkelt har avslørt den for tidlig. Hvis det er tilfelle, vil spillet trolig bli kunngjort veldig snart, og den nevnte Nintendo Direct-sendingen virker som en svært god anledning til det.