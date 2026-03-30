Fransk domstol avviser Cardiffs krav mot Nantes etter Emiliano Salas død

Den triste rettstvisten mellom den walisiske klubben Cardiff City og den franske klubben Nantes har kommet til en mulig slutt, da handelsretten i Nantes avviste Cardiffs krav mandag. Retten dømmer Cardiff til å betale 480 000 euro/400 000 pund i saksomkostninger og moralsk skadeerstatning til FC Nantes.

Nå har den walisiske klubben rett til å anke, men de er fortsatt forpliktet til å betale. Hvis de velger å anke, kan prosessen fortsette i årevis. Ifølge BBC vil klubben og deres advokater bruke litt tid på å reflektere over dommen.

19. januar 2019 annonserte Cardiff City at de hadde signert den argentinske spissen Emiliano Sala for 15 millioner pund, noe som var rekord for klubben, som forsøkte å unngå nedrykk fra Premier League. To dager senere styrtet Salas fly i Den engelske kanal på vei fra Nantes til Cardiff. Sala og piloten ble funnet døde noen dager senere.

En rettstvist mellom Cardiff og Nantes startet, og den walisiske klubben holdt den franske klubben ansvarlig for ulykken, ettersom flyvningen var organisert av en mellommann som Nantes hadde hyret inn. Det ble senere fastslått at flyvningen ikke var lisensiert, men at klubben ikke var ansvarlig for å organisere flyvningen.

Cardiff krevde Nantes for 120 millioner euro i erstatning for tapte inntekter og andre skader, basert på at Sala mente at klubben kunne ha holdt seg i Premier League, der de nå spiller i League One, tredjedivisjon i England. Men den franske domstolen har dømt mot den engelske klubben, i likhet med FIFA og Court of Arbitration for Sports tidligere, som også har avvist Cardiffs krav.