Fransk domstol løslater Sarkozy fra fengsel i påvente av anke

En domstol i Paris har innvilget tidligere fransk president Nicolas Sarkozy tidlig løslatelse fra fengsel, slik at han kan avvente ankesaken sin under rettslig tilsyn. Avgjørelsen kommer bare uker etter at han begynte å sone en dom på fem år for å ha konspirert for å skaffe valgkampmidler fra Libya til presidentkandidaturet sitt i 2007.

Sarkozy, 70, ble fengslet 21. oktober etter å ha blitt funnet skyldig i kriminell sammensvergelse, selv om han ble frikjent for anklager knyttet til korrupsjon og ulovlig valgkampfinansiering. Påtalemyndigheten anbefalte mandag at han skulle løslates, og argumenterte med at han ikke utgjorde noen fluktfare og i stedet burde stå under strengt tilsyn, inkludert et forbud mot kontakt med andre personer som var involvert i saken.

Rettslig tilsyn og pågående juridiske kamper

I henhold til rettens avgjørelse skal Sarkozy forbli i Frankrike og overholde rettslige betingelser mens ankesaken pågår. Han deltok i høringen via videolink, sa at han ville "overholde alle forpliktelser" og beskrev tiden i fengsel som "veldig tøff".

Den tidligere presidenten står fortsatt overfor flere juridiske utfordringer. Frankrikes høyeste domstol opprettholdt i fjor en dom for korrupsjon og påvirkningshandel, og en separat dom for ulovlig valgkampfinansiering i forbindelse med gjenvalget i 2012 er fortsatt ikke rettskraftig avgjort. Sarkozy er også under formell etterforskning i en annen sak som involverer påstått vitnepåvirkning.