Fransk eks-pedagog tiltalt for seksuelle overgrep mot 89 mindreårige gjennom flere tiår

Fransk påtalemyndighet har siktet en 79 år gammel tidligere lærer for grov voldtekt og seksuelle overgrep mot 89 mindreårige, etter en etterforskning som har avdekket påståtte overgrep som strekker seg over mer enn fem tiår og flere kontinenter (via The Local France). Den mistenkte, Jacques Leveugle, ble tiltalt i 2024 og har sittet varetektsfengslet siden, ifølge statsadvokat Étienne Manteaux i Grenoble, som offentlig navngav ham samtidig som han oppfordret potensielle ofre og vitner til å stå frem.

Myndighetene sier at de påståtte forbrytelsene fant sted mellom 1967 og 2022 i land som Tyskland, Sveits, Marokko, Niger, Algerie, Filippinene, India og Colombia, samt i Frankrikes oversjøiske territorium Ny-Caledonia. Leveugle jobbet internasjonalt som frilanslærer og instruktør, blant annet som fransklærer og speleologiinstruktør. Etterforskerne identifiserte ofrene gjennom omfattende skriftlige opptegnelser som ble funnet på en USB-stasjon, der den mistenkte refererte til seksuelle forhold med mindreårige mellom 13 og 17 år.

Etterforskningen avdekket også tilståelser fra Leveugle om to separate drap flere tiår tidligere. Påtalemyndigheten sa at han innrømmet å ha kvalt sin dødssyke mor på 1970-tallet og senere drept sin eldre tante på 1990-tallet, påstander som ble referert til i personlige skrifter beskrevet som "memoarer" i flere bind. Saken har sjokkert etterforskerne på grunn av sitt omfang og sin varighet, og myndighetene advarer om at flere ofre kan komme til å stå frem etter hvert som etterforskningen fortsetter...