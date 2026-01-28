Fransk eks-senator dømt for å ha dopet parlamentsmedlem i sak om seksuelle overgrep

HQ

En fransk domstol har funnet tidligere senator Joël Guerriau skyldig i å ha dopet ned en kollega med den hensikt å forgripe seg seksuelt på henne, og har idømt ham fire års fengsel, hvorav 18 måneder skal sones i varetekt.

Offeret, parlamentsmedlemmet Sandrine Josso, sa at dommen var en "enorm lettelse" etter mer enn to år preget av traumer og rekonvalesens. Hun fortalte retten at hun ble voldsomt syk etter å ha drukket champagne i Guerriaus leilighet i Paris i november 2023, og at det senere ble oppdaget gjennom toksikologiske tester at hun hadde fått en høy dose MDMA.

Guerriau, som trakk seg fra senatet og ble ekskludert fra partiet sitt etter hendelsen, sa at han ville anke avgjørelsen. Påtalemyndigheten hadde også forsøkt å utestenge ham fra offentlige verv og plassere ham i seksualforbryterregisteret, og understreket at han som lovgiver hadde en plikt til å gå foran med et godt eksempel.