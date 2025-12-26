Fransk fotball sørger over Jean-Louis Gasset, fotballsjef fra Montpellier eller Marseille, som døde 72 år gammel

HQ

Den franske fotballverdenen er i sjokk etter dødsfallet til Jean-Louis Gasset, en tidligere fotballspiller og senere fotballtrener med en enorm erfaring i Frankrike, og en legende for Montpellier. Gasset døde fredag i en alder av 72 år, etter å ha jobbet sist i april 2025, da han forlot Montpellier.

Som spiller spilte han for Béziers mellom 1969 og 1975, og senere ble han ansatt i Montpellier i ti år, hvor han spilte 231 kamper og scoret 10 mål som midtbanespiller. Siden 1998 har han jobbet som trener for Montpellier, Caen, Istres, Saint-Étienne, Bordeaux og Marseille i Frankrike, og han har også vært landslagssjef for Elfenbenskysten.

Hans siste oppdrag som manager var for Montpellier, som han forlot i april 2025 etter gjensidig avtale, da klubben rykket ned til Ligue 2.

"En ekte sønn av klubben, han etterlot et varig inntrykk på alle som møtte ham gjennom sin profesjonalitet, vennlighet og lidenskap for å dele sin kunnskap", kunngjorde Montpellier i dag, og fremhever også hans arbeid som ambassadør for Montpelliers ungdomsakademi, der han hjalp spillere med å promotere til Paris Saint-Germain, Espanyol Barcelona, AS Saint-Étienne, Olympique de Marseille og det franske landslaget.

I løpet av fredagen har mange fotballklubber i Frankrike uttrykt sin medfølelse med Jean-Louis Gassets familie og venner, samt spillere som jobbet med ham, som Amine Harit, som møtte ham i Marseille i 2024, og sa at han var "en av de sjeldne menneskene du møter i fotballen, men som setter spor langt utenfor banen", eller Kylian Mbappé, som beskrev ham som "et leksikon om fotball".