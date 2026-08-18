Fransk fotballspiller fra Cagliari ligger i kunstig koma etter å ha vært nær ved å drukne i et svømmebasseng

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Yael Trepy, en 20 år gammel fransk fotballspiller som spiller i Italia, ligger i koma etter å ha vært nær ved å drukne i et svømmebasseng på en fridag. Spilleren måtte reddes etter å ha svelget mye vann i et svømmebasseng i Porto Cervo og ble fraktet med helikopter til sykehuset, hvor legene satte ham i medisinsk indusert koma fordi han hadde for mye væske i lungene.

Ifølge La Gazzetta dello Sport (via Goal) ble Trepy overrasket av en plutselig endring i bassengets dybde, fikk panikk og mistet bevisstheten. Klubben er i kontinuerlig kontakt med legene og familien, og har bedt om respekt for familiens privatliv.

Trepy, som har både fransk og italiensk statsborgerskap ettersom han vokste opp i Italia, spiller som angriper i Serie A-klubben Cagliari. Han spilte fredag i en 1–0-seier over Arezzo i Coppa Italia.

Han begynte i Cagliaris akademi i 2022 og spilte for juniorlagene, blant annet da de vant Coppa Italia Primavera i 2025, før han ble rykket opp til A-laget og debuterte i januar 2026; han endte opp med å spille åtte kamper og score ett mål i sesongen 2025/26.