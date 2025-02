Fransk høyreekstrem leder avlyser konferansetale på grunn av Steve Bannons "nazistiske" gest

HQ

Den franske høyreekstreme lederen Jordan Bardella sjokkerte CPAC-deltakerne da han avlyste sin planlagte tale på fredag, etter et kontroversielt øyeblikk under Steve Bannons tale.

Hendelsen utspilte seg da Bannon, en fremtredende skikkelse i Donald Trumps indre sirkel, avsluttet talen sin med en utstrakt arm og en håndflate-ned-gest som mange tolket som en fascistlignende hilsen, som minnet om nazistisk symbolikk.

Bannon benektet at det var en nazihilsen, og kalte det rett og slett en "bølge", men Anti-Defamation League fordømte gesten med henvisning til de urovekkende implikasjonene den kunne ha. Bardella, som hadde planlagt å diskutere forholdet mellom USA og Frankrike, kom raskt med en uttalelse (via France 24) der han fordømte den "provoserende" bevegelsen, og valgte å trekke seg fra arrangementet.

Dette markerer nok et kontroversielt kapittel for CPAC, som i økende grad skifter fokus mot Trump-sentrert retorikk og høyreekstreme ideologier. Foreløpig gjenstår det å se om denne hendelsen vil få varige konsekvenser for CPACs omdømme og fremtidige deltakelse fra internasjonale ledere.