Fransk kvinne taper 800 000 euro i troen på at hun var i et romantisk forhold med en AI "Brad Pitt

HQ

Det er egentlig ingen god grunn til at vi har AI som kan gjenskape kjendisers ansikter, og likevel har vi det nå. Det kan føre til enda en svindel som folk må passe seg for, slik Anne dessverre fikk erfare på den harde måten da hun tapte mer enn 800 000 euro på en falsk Brad Pitt ved hjelp av AI-bilder.

Det hele startet i 2023, da Anne ble kontaktet via sosiale medier av etterligneren. Ved hjelp av kunstig intelligens klarte de å generere bilder av Pitt i en sykehusseng, og svindleren hevdet at Anne måtte betale for Pitts sykehusregninger.

Svindleren påstod at Pitt ikke kunne bruke sine egne penger fordi kontoene hans var låst under skilsmissen med Angelina Jolie. Anne skjønte først at det var svindel da hun så Brad Pitt på nyhetene med en ny kjæreste, og måtte innse at hun nettopp hadde tapt et ekteskap og en stor sum penger på en svindel.

Dette er en annonse: