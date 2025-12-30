Fransk politibetjent førtidspensjonert etter å ha mottatt en donasjon på 60 300 euro fra Kylian Mbappé

HQ

En fransk politibetjent som jobbet i sikkerhetsstyrkene til det franske landslaget har blitt førtidspensjonert etter å ha mottatt en donasjon på 60 300 euro fra Kylian Mbappé, fordi han ikke informerte sine overordnede om donasjonen.

Politibetjenten har jobbet med det franske landslaget i en årrekke og var en venn av Mbappé-familien. Han mottok en donasjon på 60 300 euro fra Mbappé i juni 2023 for sitt arbeid under fotball-VM i 2022, og den økonomiske etterretningen fant ut om det i juli 2024. Offiserens advokat sa at donasjonen var lovlig, gitt med sjekk, og at den ikke trengte å deklareres. Fire andre høytstående offiserer mottok donasjoner på 30 000 euro fra Mbappé.

Offiseren ble imidlertid gjenstand for en administrativ prosedyre av IGPN (Generalinspektoratet for det nasjonale politiet), og DGPN (Generaldirektoratet for det nasjonale politiet) bestemte seg for å sanksjonere ham med førtidspensjonering for ikke å ha informert sine overordnede om donasjonen, ifølge AFP (via RMC Sport).

Advokaten hans protesterte, fordi alle andre anklager mot offiseren (som inkluderte svart arbeid i Kamerun) hadde blitt frafalt. Han fikk også støtte fra en tidligere prefekt, som sa at historien "ikke holder juridisk, fordi denne donasjonen er lovlig og ikke bestrides, og det er en plagsom hensikt fordi sjefen skulle pensjonere seg 31. desember".