Fransk proffsyklist påkjørt av bil under trening: "Jeg husker ingenting"

Thibault Guernalec, en 28 år gammel fransk syklist som tidligere jobbet for Arkéa-B&B Hotels, ble utsatt for en alvorlig ulykke i forrige uke da han ble påkjørt av en bil under trening. Han pådro seg brudd i korsryggen og en finger, samt hjernerystelse, men sa at han "var en hårsbredd fra å sitte i rullestol".

"Det som skremmer meg, er at jeg ikke husker noe" sier Guernalec til den franske avisen Le Télégramme. "Jeg husker ikke at jeg kjørte en tur, jeg husker ikke at jeg sendte SMS til mine nærmeste før jeg dro. Jeg husker heller ikke ulykken.

Speedometeret mitt sier at jeg kjørte i 50 km/t i en svak nedoverbakke. I nesten fire timer etter det er det helt svart. Jeg husker ingenting. Ingenting", og fortalte hvor nær han var en forferdelig ulykke: "Hvis du så hjelmen min...". Det vil ta seks uker å komme seg, og ulykken viser hvilken fare profesjonelle syklister utsettes for under treningsøkter.

Guernalec har konkurrert som proffsyklist siden 2017, og har siden 2018 syklet for UCI WorldTeam-laget Arkéa-B&B Hotels, tidligere Fortuneo-Samsic, selv om CyclingNews melder at han ble vraket fra laget og forventes å begynne i TotalEnergies neste sesong. Blant hans beste resultater er en femteplass i Étoile de Bessèges, men han kom seg ikke til Tour de France på grunn av et håndbrudd.