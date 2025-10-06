Fransk regjering kollapser få timer etter dannelsen Frankrikes nyutnevnte statsminister gikk av mandag, bare 14 timer etter at han presenterte sin nye regjering.

HQ Vi har nettopp fått nyheten om at Frankrikes nyutnevnte statsminister trakk seg mindre enn ett døgn etter at han hadde dannet regjering, med henvisning til økende motstand fra både allierte og rivaler. Dette har utløst krav om nyvalg, og kritikerne stiller spørsmål ved hvor lenge en regjering kan holde ut i et dypt fragmentert parlament. Markedene reagerte kraftig, og franske aksjer og euroen falt merkbart, noe som gjenspeiler uroen blant investorene. Avgangen markerer nok et tilbakeslag for presidenten, hvis tidligere forsøk på å danne en stabil regjering gjentatte ganger har strandet.