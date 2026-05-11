Fransk streamer skynder seg å avslutte streamingen for å unngå å bli avslørt av Airbnb-vert

Den franske streameren PrinceofParis har tilsynelatende blitt tatt med buksene nede under en nylig livestream. Influenceren som er kjent for å leve et liv i luksus og veltalenhet i et kostbart fransk slott, ser ut til å ha levd et falskt liv, ettersom han i en nylig sending måtte skynde seg å avslutte en strømming for å forhindre å bli avslørt av den sanne eieren av slottet.

Klippet nedenfor, som er fanget av X-brukeren kekzensky, viser PrinceofParis som håndterer en antatt Airbnb-vert som ankommer eiendommen hans for å si opp leieavtalen med streameren, og dermed ser PrinceofParis skynde seg å avslutte strømmen raskt for å beskytte fasaden.

Streameren har ikke vært aktiv siden dette møtet og øyeblikket, noe som tyder på at han er klar over at han har blitt tatt på fersk gjerning og ikke lenger har et ben å stå på.