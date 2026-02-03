Fransk sykehus evakuert etter funn av artillerigranat fra første verdenskrig i pasientens endetarm under operasjon

HQ

Akuttmottaket ved Rangueil sykehus i Toulouse sto i helgen overfor en komplisert situasjon da en 24 år gammel mann ankom sykehuset med en alvorlig endetarmsskade, og det medisinske personalet oppdaget at årsaken var en 8 cm lang, ueksplodert artillerigranat fra første verdenskrig.

Ifølge El País skal den unge mannen ha søkt behandling for ekstreme smerter, men ikke fortalt hva gjenstanden var. Det var først under operasjonen at legene innså at gjenstanden var en nesten hundre år gammel ammunisjon fra 1918. Oppdagelsen skapte umiddelbart frykt for en potensiell eksplosjon, noe som tvang personalet til å stanse operasjonen og evakuere deler av sykehuset.

Rangueil sykehus i Toulouse // Shutterstock

Bombeeksperter ble tilkalt for å vurdere bomben. Ifølge lokale rapporter ble granaten uskadeliggjort uten problemer, og brannvesenet var i beredskap under hele prosedyren. "Den hadde ikke eksplodert, og situasjonen krevde ekstrem forsiktighet," sier en sykehusansatt til franske medier.

Myndighetene har satt i gang en etterforskning av omstendighetene rundt hendelsen, blant annet hvordan pasienten fikk tak i ammunisjonen og hvorfor han ikke informerte helsepersonellet. Selv om fransk lov regulerer besittelse av eksplosiver strengt, har påtalemyndigheten i Toulouse opplyst at granaten er demilitarisert, og det forventes ingen tiltale på dette stadiet.

Ueksplodert ammunisjon fra første verdenskrig er fortsatt en vedvarende fare i Frankrike, der rester av "jernhøsten" rutinemessig dukker opp i jordbruksland og på byggeplasser. Selv om det er sjeldent at slike ammunisjonsrester dukker opp i medisinske nødsituasjoner, er de ikke enestående. Lignende hendelser har blitt rapportert i Toulon i Frankrike og i Storbritannia, men dette ser ut til å være en av de mest dramatiske i nyere tid...