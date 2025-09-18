Franske fagforeninger arrangerer landsomfattende streiker mot innstramminger

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at Frankrike i dag rammes av omfattende streiker når lærere, transportarbeidere, farmasøyter, sykehusansatte og studenter går sammen mot planlagte innstrammingstiltak. Videregående skoler ble blokkert i Paris, mens den regionale togtrafikken og deler av metroen sto stille. Fagforeningene krever høyere beskatning av de velstående, nye investeringer i offentlige tjenester og reversering av pensjonsreformene. Regjeringen, som allerede er under parlamentarisk press etter den forrige statsministerens fall, står nå overfor en delikat balansegang mellom investorer som er bekymret for underskuddet, og en arbeidsstyrke som avviser dypere kutt. Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!