Franske og spanske turister søker avkjøling i Sverige mens temperaturene stiger kraftig

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Folk som bor i sør-europeiske land er selvfølgelig vant til at nordiske turister reiser dit for å nyte varmen. Nå melder imidlertid det svenske byrået for økonomisk og regional vekst om en noe uventet trend. Nemlig at betydelig flere sør-europeere reiser til Sverige for å kjøle seg ned i kjølvannet av de rekordvarme temperaturene og skogbrannene de siste årene.

I 2025 økte antallet franske bestillinger med 28 %, og i første halvdel av 2026 fortsatte økningen med 15 %. Den svenske turistforeningen rapporterer om lignende tall og opplyser at antallet franske bestillinger steg med 20 % i juni og juli, mens økningen for spanjolene var hele 49 %.

Besøkende er spredt over hele landet, og mens mange bare reiser til Stockholm, er det også mange som drar til fjellområdene i Nord-Sverige for aktiviteter som fotturer og fjellklatring.