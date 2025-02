Franske påtalemyndigheter innleder etterforskning av Elon Musks X på grunn av påstått algoritmemanipulasjon Etterforskningen kommer etter at det har blitt uttrykt bekymring for at algoritmene kan påvirke det offentlige ordskiftet.

HQ Fransk påtalemyndighet har innledet en etterforskning av X, tidligere kjent som Twitter, på grunn av anklager om at algoritmene kan ha blitt manipulert for å forvrenge plattformens innhold og samtaler. Påtalemyndigheten i Paris har bekreftet at de har mottatt en rapport fra den franske lovgiveren Eric Bothorel, der det fremsettes påstander om "partiske algoritmer" som kan ha påvirket plattformens automatiserte databehandlingssystem. Denne etterforskningen kommer på bakgrunn av økende bekymring for effektiviteten av innholdsmodereringen på plattformen siden Elon Musk kjøpte den i 2022. I tillegg til dette gransker EU også X for mulige brudd på loven om digitale tjenester, som har som mål å begrense skadelig innhold. Foreløpig gjenstår det å se hvordan etterforskningen vil utfolde seg. Shutterstock