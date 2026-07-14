Franske politikere og spanske fotballspillere som Lamine Yamal reagerer på den tidligere spanske statsministerens rasistiske uttalelser om Frankrike

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Spanske og franske politikere samt spanske spillere som Lamine Yamal og Borja Iglesias har reagert på uttalelsene fra den tidligere spanske statsministeren Mariano Rajoy, som i sin kronikk i avisen El Debate skrev at Frankrike er et «lag på toppnivå, men uten franskmenn», en kommentar som har utløst omfattende kritikk og avvisning i Frankrike på grunn av rasisme, til og med fra høyreekstreme partier og grupper som føler seg krenket av Rajoys uttalelser, slik El País rapporterer.

Innenriksminister Laurent Nuñez, som er etterkommer av spanske innvandrere, sa til BFMTV at Rajoys uttalelse var «helt uakseptabel» og at «det finnes bare ett Frankrike, en republikk hvor alle kan finne sin plass, uansett opprinnelse». Ministeren for oversjøiske territorier, Naïma Moutchou, sa at disse rasistiske besettelsene og fornærmelsene dukker opp hver gang laget deres vinner: «Dette er ikke bare glipp i tungen; det er et metodisk og normalisert hat mot Frankrike og det landet står for».

Den franske ambassaden i Spania uttalte at «alle spillerne på det franske landslaget er franske. Av de 26 uttatte er 23 født i Frankrike. De tre som er født i utlandet har også fransk statsborgerskap». Selv den høyreekstreme gruppen National Rally, Marine Le Pens tidligere parti – som tidligere har kommet med svært lignende uttalelser som blant annet på grunn av antisemittiske holdninger førte til at hun ble utestengt fra partiet i 2015 – har kritisert Rajoy, og talsperson Julien Odoul sa «Rajoy er en rasist, det er beklagelig».

I Spania avviste regjeringen Rajoys uttalelser, og bare den tidligere presidentens parti, Folkepartiet (PP), som nå er i opposisjon, forsvarte ham, selv om de ikke støttet uttalelsene: PP-talsmann Borja Sémper sa at uttalelsene var «sarkastiske» og «uten onde hensikter».

Noen spanske spillere, som møter Frankrike i kveld, tirsdag, på Bastilledagen, kl. 21.00 CEST, 20.00 BST, i VM-semifinalen, har også kommentert uttalelsene hans. Lamine Yamal, som i likhet med mange av lagkameratene sine i Spania og mange av de franske spillerne er sønn av innvandrere, sa at «hvis fotball har noen hensikt, er det å forene. Frankrike og Spania er et eksempel på samhold, og det er det fotball handler om», mens Borja Iglesias sa at «det overrasker meg at vi fortsatt må forholde oss til dette på dette tidspunktet. Frankrike er så rikt på grunn av antallet mennesker med ulik bakgrunn. Slike ting gjør meg trist.