Franske sykehus blir bedt om å forberede seg på krig i Europa innen neste år av frykt for tredje verdenskrig

HQ

Siste nytt om Frankrike . Franske sykehus har fått beskjed om å forberede seg på større militære operasjoner innen tidlig neste år, noe som understreker landets fokus på beredskap i en tid med global usikkerhet.

Det sier helsedepartementet: "Blant de identifiserte risikoene er derfor hypotesen om et større engasjement der helseproblemet vil bestå i å ta seg av en potensielt høy tilstrømning av ofre fra utlandet."

Myndighetene sier at de medisinske fasilitetene skal være i stand til å behandle både innenlandske og utenlandske soldater og ta seg av tusenvis av dem over flere måneder. Planene omfatter etablering av oppsamlingsområder i nærheten av viktige transportknutepunkter for å sikre rask respons i krisesituasjoner.

Myndighetene understreker at disse tiltakene er en del av en bredere strategisk planlegging som bygger på erfaringer fra tidligere helsekriser. Innbyggerne har også fått veiledning om viktige overlevelsesforsyninger og sikkerhetstiltak for ulike kriser.