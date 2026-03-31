Franske talenter, engelske indiefilmer og elskede asiatiske filmskapere kompenserer for mangelen på Hollywood-studioer i Cannes 2026

Den 79. filmfestivalen i Cannes føles rett rundt hjørnet. Det offisielle utvalget er et par uker unna, og kommer den 9. april, men forventningen er stor, og det ser ut til at mange nykommere så vel som gamle favoritter vil dukke opp i mai på en av filmhistoriens største feiringer.

Ifølge Variety er det mange filmer som ennå ikke har blitt sendt inn til festivalen, men det er fortsatt mange talentfulle filmskapere som er bekreftet, fra franske storheter til elskede indie-darlings og helt nye på scenen. Filmer som ser ut til å skape bølger er blant annet det kalde krigen-dramaet 1949 med Sandra Hüller i hovedrollen, den danske regissøren Nicolas Winding Refns Her Private Hell med Charles Melton og Sophie Thatcher i hovedrollene, og den neste filmen fra den Oscar-nominerte filmskaperen Andrey Zvyagintsev, Minotaur.

Dette er bare noen få av de som skiller seg ut fra den europeiske leiren. Ser vi over til Asia, ser vi at Japan stiller med en Gullpalme-vinner og en Oscar-vinner, i regissørene Hirokazu Kore og Ryusuke Hamaguchi, som presenterer henholdsvis Sheep in the Box og All of a Sudden. Av amerikanske filmskapere forventer vi å se noen interessante indiefilmer, blant annet James Grays Paper Tiger, som har Adam Driver, Scarlett Johansson og Miles Teller i hovedrollene. Vi får også se Teenage Sex and Death at Camp Miasma, en film som ikke er bekreftet, men som etter alt å dømme kommer med i den offisielle utvelgelsen.

Vi forventer å være på plass i Cannes akkurat som vi var i fjor, med mange inntrykk og noen få nøkkelintervjuer som kommer ut av arrangementet. Hold øynene åpne for mer.