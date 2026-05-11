Franskmannen Paul Magnier vinner to av de tre første etappene i Giro d'Italia i Bulgaria

Giro d'Italia har fullført det tre etapper lange besøket i Bulgaria, og nå tar rittet en fridag før det går inn i Italia på tirsdag, i et 138 kilometer langt ritt fra Catanzaro til Cosenza på tirsdag. Og Paul Magnier ble rittets store overraskelse, da han vant to av de tre bulgarske etappene, etter den kaotiske første etappen, der han ble hjulpet av flaks og tilfeldigheter etter at en massekrasj delte bruddet i to.

Men på den 175 kilometer lange, flate etappen fra Plovdiv til Sofia, tok den 22 år gamle franskmannen fra Soudal Quick-Step Lidcatch italieneren Jonathan Milan fra Lidl-Trek og slo ham på de siste 150 meterne, og satte sin lit til målfotoet for å bekrefte seieren.

Lederen av rittet er fortsatt uruguayanske Guillermo Thomas Silva fra XDS Astana Team, med tiden 13:10:05, men Magnier beholder den lilla trøyen (maglia ciclamino) som leder i poeng. Magnier er 63. i sammendraget, 01:55 minutter bak Silva.

Giro d'Italia fortsetter frem til 31. mai, med 18 gjenstående etapper.