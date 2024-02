Frasier kommer tilbake med ny sesong på Paramount+

HQ

En av tidenes største og mest suksessrike sitcoms gjorde comeback i fjor da Dr. Frasier Crane returnerte til TV i en ny serie på Paramount+/SkyShowtime. Den første sesongen fikk hovedsakelig positiv kritikk og ganske gode seertall, og de fleste (inkludert Kelsey Grammer, som spiller hovedrollen) trodde nok at serien ville bli fornyet.

Og nå har nettopp dette skjedd. Jeff Grossman fra Paramount+ hadde dette å si i en uttalelse :

"Kelsey gjorde en triumferende retur som en av de mest ikoniske og elskede karakterene på TV. Den nye serien introduserte Frasier for en helt ny generasjon, samtidig som fansen ble minnet om Kelseys tidløse rolle som Dr. Crane. Vi gleder oss til å se hva det kreative teamet og de fantastiske skuespillerne har å by på i sesong to."

Kelsey Grammer selv la også til dette om sesong to:

"Frasier er en kjærlighetshistorie, og jeg er veldig glad for at vi får lov til å fortsette den. Jeg er glad for at partnerne våre i CBS Studios og Paramount+ er med på en ny sesong, og jeg gleder meg til at fansen skal få se hva vi har i vente!"

Vi er definitivt klare for mer, og dette blir vel sesongen når Niles, Frasiers bror, kommer på besøk til Boston?

Takk til Forbes