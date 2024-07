Frasier: Sesong 2 starter i september

HQ

I fjor kom Frasier tilbake i en helt ny TV-serie, der radiopsykologen flytter til Boston for å tilbringe mer tid med sønnen sin. Serien ble raskt populær, og det ble bekreftet at den skulle fortsette, og nå vet vi når den får premiere.

Paramount bekrefter via Instagram at Frasier: Sesong 2 starter 19. september, når to episoder vil bli utgitt (på Paramount + og SkyShowtime), etterfulgt av en hver uke. Vi vet allerede at Frasier i en episode vender tilbake til Seattle for å besøke sin gamle radiostasjon KACL, der flere av hans tidligere kolleger fortsatt jobber.

Roz Doyle (spilt av Peri Gilpin) dukket opp på slutten av første sesong, og er bekreftet som en tilbakevendende karakter i serien. Dessverre er det ikke noe nytt om hvorvidt David Hyde Pierces herlig spilte lillebror Niles kommer tilbake - men vi krysser fingrene.

Vi kan også legge til at den nye Frasier mottok tre Emmy Award-nominasjoner i går kveld, nemlig for :