Frauen-Bundesligaen slår tilskuerrekorden for kvinnefotball i Tyskland

Google-Pixel Frauen-Bundesliga (kvinne-Bundesligaen) utvides til 14 klubber for første gang siden oppstarten i 1990, og har allerede slått tilskuerrekord. 2-0-kampen mellom Bayern München og Bayer Leverkusen sist lørdag hadde rekordhøye 57 762 tilskuere på Allianz Arena, det beste tilskuertallet noensinne til en kvinnefotballkamp i Tyskland (den forrige rekorden var 38 365), og fylte stadionet som vanligvis bare brukes av herrelag.

Kampen ble også sendt på ARD, Tysklands offentlige kringkaster, og det er optimisme om at dette vil bli en milepælsesong for kvinnefotballen i Tyskland, med ytterligere ni kamper på fri-TV i år, i tillegg til DAZN.

Konkurranseevnen i ligaen er også i ferd med å bli bedre, med midtligalag som Hoffenheim, Eintrcht Frankfurt og Bayer Leverkusen som øker investeringene i fasiliteter og signeringer, selv om ligaen bare har blitt vunnet av to lag siden 2023: Wolfsburg og Bayern München, med Bayern som vinner tre ganger på rad.