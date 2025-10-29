Freakier Friday kommer på Disney+ i november

HQ

Hvis du er en Disney+ bruker, har du sannsynligvis glede deg over de siste nyhetene om innholdstillegg, da det bare i forrige uke ble bekreftet at The Fantastic Four: First Steps ville debutere på plattformen den første uken i november. Men dette er ikke alt Disney-fans har å glede seg over, ettersom nå en annen nylig kinodebut vil gjøre sin ankomst til tjenesten så snart uken etter.

Etter en ganske middelmådig runde på kino som førte til litt over 150 millioner dollar i billettsalg, er det nå bekreftet at Freakier Friday kommer til Disney+ 12. november. Uken etter at Marvels First Family kommer til plattformen, kan vi forvente at Lindsay Lohan og Jamie Lee Curtis repriser sine berømte roller, i en oppfølger som introduserer to andre kroppsbyttere for å gjøre situasjonen enda mer komplisert og merkelig.

Hvis du ikke fikk sett Freakier Friday på kino, kan du se traileren for filmen nedenfor for å finne ut om denne filmen er verdt en av kveldene dine i midten av november.