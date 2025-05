Freddie Mercury skal ha en hemmelig datter ifølge ny biografi

HQ

Freddie Mercury er kjent som frontfigur og sanger i det legendariske rockebandet Queen, som var et av de største bandene i verden på 1970- og 80-tallet. Mercury var kjent for sine bemerkelsesverdige vokalferdigheter og låtskrivertalenter, men han ble også sett på som et LHBT-ikon, særlig i den siste delen av sitt liv, da han var åpent homofil i en periode da det var langt mindre akseptert. Det er på grunn av dette at det kanskje vil overraske deg å høre at en ny biografi nå hevder at Mercury hadde en hemmelig datter.

I boken, Love, Freddie (ifølge The Guardian), hevdes det at Mercury fikk et barn med kona til en nær venn i 1976, og at han etter dette holdt kontakten med datteren uten å avsløre henne for omverdenen, gjennom en rekke personlige dagbøker.

Datterens navn er ikke blitt nevnt for omverdenen, men det er opplyst at hun nå er 48 år gammel og arbeider som lege i Europa. For den som måtte være i tvil om at dette bare er en misforståelse, gir den ikke navngitte datteren en uttalelse til forfatteren Lesley-Ann Jones der hun eksplisitt understreker at "Freddie Mercury var og er min far."

Hun fortsetter med å legge til "Vi hadde et veldig nært og kjærlig forhold fra det øyeblikket jeg ble født og gjennom de siste 15 årene av hans liv. Han forgudet meg og var hengiven til meg. Omstendighetene rundt min fødsel kan virke uvanlige og til og med opprørende for de fleste. Det burde ikke komme som noen overraskelse. Men det gjorde ham aldri mindre forpliktet til å elske og ta vare på meg. Han verdsatte meg som en skatt."

Det finnes foreløpig ingen ytterligere informasjon om denne utviklingen, annet enn at datterens eksistens bare var kjent for Mercurys innerste krets.