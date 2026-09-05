Freddie Mercury ville ha fylt 80 år i dag: Hyllestmaleri malt på Wembley

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Freddie Mercury, en av tidenes største rockestjerner, ville ha fylt 80 år i dag. Den britiske sangeren ble født 5. september 1946 på Zanzibar, som sønn av indiske foreldre, med navnet Farrokh Bulsara, og studerte i Storbritannia, men fortsatte å bo på Zanzibar til han var 18 år. Med Queen, som han grunnla i 1970, forandret han pop- og rockmusikkens historie for alltid med sanger som «Bohemian Rhapsody», «Somebody to Love», «We Are the Champions» og «Don’t Stop Me Now».

Mercury døde i 1991 av AIDS i en alder av 45 år, men musikken hans har aldri sluttet å spilles over hele verden. Og på dagen da han ville ha fylt 80 år, ble et stort veggmaleri av ham avduket i trappeoppgangen ved Wembley Park, der han holdt noen av sine mest minneverdige konserter (ti ganger totalt), og det ble også arrangert en minnekonsert ett år etter hans død.

Veggmaleriet, laget av Frank Styles, har tittelen «I'm Mr Mercury» og kan kun ses fra et bestemt, merket punkt, 20 meter (65 fot) unna stjernene. Veggmaleriet gjenspeiler Mercurys liv utenfor scenen: en koikarpe som refererer til hans kjærlighet til Japan og kvinneskikkelser med vinger som gjenspeiler hans stjernetegn Jomfruen – et motiv han brukte på Queen-våpenet han selv designet, ifølge BBC.